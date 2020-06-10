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10 Haziran 2020 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 18:34:00

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş görüşme... Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye’nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı. Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda tebriklerini dile getiren Kluge, seyahat kısıtlarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacağını ifade etti. DSÖ Avrupa Direktörü, bu ziyaret ile Türkiye’ye verdikleri önemi göstermek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin başında Türkiye’deki son koronavirüs verilerini paylaşan Koca, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönem ile öncesini karşılaştıran bir sunum yaptı.

Yeni vakalar tespit edilmesine rağmen hastaneye yatışlarda önemli düşüşler gözlemlediklerini ifade eden Bakan Koca, Mart ayında her 100 vakadan 62’sinin hastaneye yatırıldığını, bugün ise bu rakamın 6,7’ye düştüğünü açıkladı.

"ALINAN TEDBİRLERİN ETKİLERİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR"

Koca, "Nisanda günlük yoğun bakıma yatan hasta sayımız 200’ler civarında iken bu günlerde 50 civarında seyretmektedir. Nisan ayında günde 140’ın üzerinde hasta ventilatöre bağlanırken bu rakam son günlerde 25 civarındadır. Yoğun bakımda kalma süreleri de 15 günlerden 1-2 gün seviyesine kadar gerilemiş durumdadır. Alınan tedbirlerin etkileri net bir şekilde görülmektedir." dedi.

"SAĞLIKTA ERKEN DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJLARINI KULLANDIK"

Türkiye’nin dijitalleşmeyi dünyada en erken başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Koca, tüm sağlık verilerine tek altyapıdan erişilebildiğini, izlem ve değerlendirme yapılabildiğini belirtti.

"Elde ettiğimiz başarıda sağlıkta erken dijitalleşmenin avantajlarını kullandık" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"150 bin kişiyi test edeceğimiz serolojik bağışıklık çalışmasının pilot uygulamasını 3 Haziran’da başlatmış bulunuyoruz. 8 Haziran itibariyle ise tüm Türkiye’de uygulamaya başladık. Bu çalışma ile elde edeceğimiz sonuçlar çok kıymetli olacaktır. Bu konuda DSÖ ile işbirliğine de hazırız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge konuşmasında, uluslararası dayanışma ve liderlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine tebriklerini iletti.

150 bin kişilik bağışıklık araştırmasının Avrupa bölgesinde yapılan en geniş kapsamlı araştırma olduğunun altını çizen Kluge, Hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili Türkiye’nin tecrübelerini yakından takip ettiklerini ve yapılacak yayınları merakla beklediklerini kaydetti.

Türkiye’de yürütülen aşı çalışmalarını da yakından izlediklerini söyleyen Kluge, "Mültecilere sağlanmış olan evrensel sağlık kapsayıcılığı için de Türkiye’ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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