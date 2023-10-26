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26 Ekim 2023 Perşembe 11:23:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 11:23:00

Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'ye "Gazze" çağrısı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a yazdığı mektubu paylaştı.

Mektubuna, "Gazze'de hayat, eğer buna 'hayat' denebilirse, iki haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında... Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Direktörü olarak bu olağanüstü duruma sarf ettiğiniz dikkatin farkındayım. Her şeyden öte, bir insan, kendini insanlığın hizmetine adamış insan sağlığı savunucusu olarak da neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum" cümleleriyle başlayan Koca, Gazze'ye, muhtaç olduğu sağlık hizmetinin ulaşması için gösterdikleri tüm çabalar için şahsına ve üyesi olduğu teşkilata teşekkür etti.

Masum sivillerin hayatını kaybettiği, yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapılabileceklerin, bugüne kadar yapılanlardan çok daha fazla olduğunun altını çizen Koca, buna yürekten inandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, mektubunda şunları kaydetti:

"Yaşadığımız günler, Dünya Sağlık Teşkilatına, insanlığın onurunun artık daha fazla çiğnenmesini önleme misyonu yüklüyor. Hiç şüphem yok ki alınmasına öncülük edeceğiniz kararlar, harekete geçireceğiniz imkanlar ve ayrıca şahsi saygınlığınızla dünya toplumlarının beklentilerini gerçeğe dönüştürecek ve büyük minnettarlık duyulacak adımlar atabilirsiniz. Dünya Sağlık Teşkilatını bu beklentilerin hayli gerisinde görmek, hatta siyasi iradelerin de gerisinde kaldığını bilmek kabullenilebilir bir olgu değildir. 75. yılında olan, bu süre içinde nice krizlere karşı başarılı sonuçlar almış bu kurumdan beklentimizin, gücünü aşan bir beklenti olduğunu düşünmüyorum.

Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz ve elbette üyesi olduğumuz bu kurumun gücünü bunun çok daha ötesinde ivedilikle ortaya koymasını büyük bir ümitle bekliyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatı, önderlik sorumluluğu ile ve acilen gerekli girişimlerde bulunarak, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı."

Türkiye'nin, hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze'ye ulaştırmaya, yaralıları tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığına dikkati çeken Koca, mektubunu, "Hayat kurtarmak için eksik olan şey, gerekli şartların oluşturulmasıdır. Dünya Sağlık Teşkilatının mottolarından biri 'herkes için sağlık', diğeri 'kimseyi geride bırakmamak'tır. Bir Sağlık Bakanı, bir insan ve baba olarak size çağrım, bu iki mottonun birer hakikat olduğunu tekrar ortaya koymanızdır. Tüm Türkiye'nin beklenti dolu selamlarını iletiyorum. Saygılarımla." sözleriyle tamamladı.

Etiketler : dsö gazze fahrettin koca
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