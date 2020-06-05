Bakan'ı isyan ettiren görüntü! Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' paylaşımı: Uyanık olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı uyarılarına sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Son olarak nerede çekildiği belli olmayan ve toplu taşıma aracında salgından korunmak için ağız ve burnunu kapatması gerektiği halde maskesini gözlerine çekerek uyuyan bir vatandaşın görüntüsüne yer veren Koca, uyarıda bulundu.

''GÖZÜMÜZÜ GERÇEĞE KAPATMIŞ OLURUZ...''

Sağlık Bakanı paylaşımında, ''Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim.'' ifadelerini kullandı.