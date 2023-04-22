Sağlık Bakanı Koca'dan bayram ziyareti
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk bayram ziyaretini İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yaptı. Bakan Koca, acil servisteki hastalar ve sağlık çalışanları ile görüştü.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Koca paylaşımında, "İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara" ifadelerini kullandı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bayram ziyaretimizde acil servise başvuran hastalarımızın durumu hakkında bilgi aldık, bayramlarını kutladık. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızla bayramlaşmamızda sohbet imkânı bulduk. Sağlıkla nice bayramlara. pic.twitter.com/HqHnPsavdp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2023