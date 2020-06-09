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09 Haziran 2020 Salı 20:15:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 21:00:00

Türkiye'de 145 bine yakın kişi koronavirüsü yendi

Kaynak: AA

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Türkiye'de can kaybı 4 bin 729'a, toplam vaka sayısı 172 bin 114'e ulaştı. 144 bin 598 hastanın ise #koronavirüs tedavisi tamamlandı

Türkiye'de son 24 saatte 993 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 218 artarak 144 bin 598’e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 993 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 218 artarak 144 bin 598’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı. Bu kapsamda 993 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 3 bin 218 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, toplam vaka sayısı 172 bin 114, toplam vefat sayısı 4 bin 729, toplam yoğun bakım hasta sayısı 642, toplam entübe hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir." ifadelerini kullandı.

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