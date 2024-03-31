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31 Mart 2024 Pazar 16:15:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 16:15:00

Sağlık Bakanı Koca oyunu Üsküdar'da kullandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eşi Hale ve oğlu Abdülaziz Emir ile oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Burada bir süre sıra bekleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Koca, ailesiyle 3305 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir hak olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum."

Etiketler : fahrettin koca seçim oy kullanma
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