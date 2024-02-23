Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi! Yan dal uzman hekimlere sözleşmeli kadro
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanı hekimlerle 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağının müjdesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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