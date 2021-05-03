Bakan Koca o iddiaları yalanladı!

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03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:30:00

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs kaynaklı ölümün saklandığı iddiasını belgeyle yalanladı

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada paylaşılan bir ölüm belgesi üzerinden ortaya atılan "Kovid ölümü saklandı" iddiasını yalanladı. Söz konusu belgenin defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için hazırlanmış incelemeye açık bir belge olduğunu vurgulayan Koca, "Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta yakınının sosyal medya hesabından paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "İddia edildiği gibi hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Koca, bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Kovid-19 tedavisi gören hastanın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak, kişinin Kovid ölümünün saklandığının iddia edildiğini belirterek, hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belge ile kayıtlardaki ölüm belgesini paylaştı.

Cemal Küçükşahin'in bir vakıf üniversitesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini, kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorun ölüm nedenine "bulaşıcı olmayan hastalık" bilgisi girerek ölüm belgesini onayladığı ifade eden Koca, "Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir." bilgisini verdi.

Etiketler : Sağlık Bakanı KORONA FAHRETTİN KOCA ÖLÜM RAPORU
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