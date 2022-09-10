İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişi etkilendi

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10 Eylül 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 16:30:00

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Avcılar'daki 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği belirlendi. 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 88 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca metrobüs kaza
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