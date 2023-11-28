VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
"Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoru...
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Sosyal medya fenomeni Öz çifti hakkında soruşturma
AK Parti'de adayların 15 Aralık'tan itibaren netleşmesi bekleniyor
NATO: Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var
28 Kasım 2023 Salı 15:16:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 15:16:00

Sağlık Bakanı Koca: Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze'den çıkarılacak, büyük bölümü çocuk bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gazzeli hastalar için yürütülen çalışmaların güncel durumuna ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz."

Etiketler : fahrettin koca gazze çocuk hasta
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX