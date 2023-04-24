Sağlık Bakanı Koca, Ebeler Haftası'nı kutladı
Kaynak: AA
Bakan Koca, 21-28 Nisan'da kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, 21-28 Nisan'da kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ebelerin gebelikten doğum ve doğum sonrasına, anne ve çocuk sağlığında emeğinin büyük olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
"Hayata başlangıç anlarının tanığı, evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun. Her doğum bir mucizedir, bu mucizeler ebelerin yardımıyla gerçekleşir."
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