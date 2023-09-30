VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine şahit olmalısınız
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Bakan Koca: Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz
30 Eylül 2023 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 08:30:00

Sağlık Bakanı Koca: Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hasta yakınlarınca bir doktorun darbedilmesine tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkezde yaşanan şiddet olayında "bir hekim arkadaşının" yaralandığını anımsattı.

Acil serviste bir hastaya müdahale edilirken olayın gerçekleştiğini aktaran Koca, hadisenin hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp şiddete dönüştüğünü belirtti.

"SAVCILIĞA SEVK EDİLMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Koca, paylaşımında, "Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca uzman saygısızlık hekim şiddet
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX