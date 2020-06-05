Sağlık Bakanı Koca, AB büyükelçilerine Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini anlattı
Sağlık Bakanı Koca, "Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil sağlık alanında da AB'ye büyük güç katacaktır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle yaptığı online toplantıda, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesini anlattı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, AB ülkelerinin büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine dair büyükelçilere kapsamlı bir sunum yapan Koca, sağlık alanında her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından organize edilen toplantıya, 26 AB üyesi ülkenin büyükelçisi katıldı.
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