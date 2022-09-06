VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazprom Çin şirketiyle anlaştı!
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü 'İyilik Treni' yola çıktı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü 'İyilik Treni' yola çıktı
İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
EYT ne zaman açıklanacak?
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Önemli bir ortak
Çalışmalar başladı! Rusya'dan Türk Lirası kararı
6'lı masada HDP krizi!
Hepsiburada Kırtasiye Destek Paketlerini Binlerce Çocuğa Ulaştırıyor
Yunan kendi kendini ele verdi!
Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!
"Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı"
Dışişleri'nden Çekya'ya ''Yunanistan'' tepkisi
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
06 Eylül 2022 Salı 14:56:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 14:56:00

Sağlık Bakanı Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını, bunlardan 5 binini uzman hekimlerin oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan ve testi negatife dönen Koca, hastalığı hafif bir soğuk algınlığı gibi geçirdiğini belirterek, "Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım." dedi.

Salgında 6. dalganın giderek azalmaya başladığını, vaka sayılarının günlük 5-6 binlerin altına kadar indiğini kaydeden Koca, bu süreçte hastaneye yatışların da belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.

Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken, ileri yaşlarda ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi artık Kovid." diye konuştu.

"Hastalık belirtisi hissedenler, bulaştırmamak için maske takmalı"

Bakan Koca, bir gazetecinin okulların açılmasına ilişkin sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek." yanıtını verdi.

Koruma açısından bir önemli grubun da ek hastalığı bulunan çocuklar olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli. Onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar."

Bir gazetecinin Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin sorusunu Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor." şeklinde yanıtladı.

"Kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak"

Sağlıkta Beyaz Reform çerçevesinde kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin de bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı.

Başvuranlardan çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, KBB, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti.

Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmak bu anlamda avantajlı olacak ve kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem."

Bakan Koca, daha önce açtıkları açıktan atamalarda başvuru sayısının 800'ü geçmediğini bildirdi.

Kamuda toplam uzman sayısının 46 bin olduğunu aktaran Koca, "Düşünün ki 5 bini uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Ayrıca 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KORONA 5 binini uzman
Tipi'den gizli ziyaret

Tipi'den gizli ziyaret
Takipçisini affetmedi

Takipçisini affetmedi
Oyunculuktan müzisyenliğe

Oyunculuktan müzisyenliğe
5. katta ölümle burun buruna

5. katta ölümle burun buruna
İspanya'da Selin rüzgarı

İspanya'da Selin rüzgarı
Babasını kaybetti

Babasını kaybetti
Geleneksel aile kampı

Geleneksel aile kampı
Halsey'e geri sayım

Halsey'e geri sayım
Şiir kitabı çıkarıyor

Şiir kitabı çıkarıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes