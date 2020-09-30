Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti. Koca "İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil." dedi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."
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