Bakan Koca'dan asker eğlenceleri görüntülerine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından asker uğurlamaları sırasında istenmeyen görüntüler oluşmasına tepki gösterdi. Bakan Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

BAKAN KOCA'DAN ASKER EĞLENCELERİ İLE İLGİLİ FLAŞ PAYLAŞIM

Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle:

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?