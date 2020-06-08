Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı!

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08 Haziran 2020 Pazartesi 20:38:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 21:08:00

Bakan Koca paylaştı: Son 24 saatte 3 bin 411 hasta iyileşti, 19 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 361 test yapıldı. Bu kapsamda 989 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 3 bin 411 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, toplam vaka sayısı 171 bin 121, toplam vefat sayısı 4 bin 711, toplam yoğun bakım hasta sayısı 625, toplam entübe hasta sayısı 261, toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." dedi.

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