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23 Haziran 2020 Salı 20:04:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 20:14:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 1268 yeni vaka tespit edildi, 27 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1315 artarak 162 bin 848'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" sözlerine yer verdi.

YOĞUN BAKIM SAYISINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından da yükseliş var. Dün 345 olan entübe hasta sayısı bugün 362'ye yükselirken 846 olan yoğun bakım hasta sayımız ise 893'e yükseldi.

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