09 Eylül 2021 Perşembe 20:57:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 20:57:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı... İşte 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 9 Eylül 2021 korona tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
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