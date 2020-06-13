Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 985 ise artarak 150 bin 87’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı iyileşen sayını geçti. Tabloya göre, 985 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin bir kare fotoğrafa da yer verdi.