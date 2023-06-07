Gen terapisi başlıyor: SMA'da istismara tahammülümüz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Nadir Hastalıklar Hastanesi'nin kurulacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gen terapisinin başlayacağını belirterek, SMA'nın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammüllerinin olmadığını kaydetti. Koca, aile diş hekimliği uygulamasının ise Türkiye geneline yayılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuracaklarını açıklayan Koca, "Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusuna gelince, SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek." sözlerini kullandı.

Kampüsteki tesiste ilaç da üreteceklerini ifade eden Koca, "Tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstündeki vatandaşların 80 yaş üzeri grubundan başlayarak sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyaçlarını sağlıklı yaş alma merkezleri aracılığıyla karşılayacaklarını kaydetti.

Koca, "Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. Kişinin randevu dahil olmak üzere tüm işlemleri takip edilecek, gerektiğinde hastanede refakat sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Koca, aile diş hekimliği uygulamasının ise Türkiye geneline yayılacağını belirterek, 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planlama yapıldığını söyledi ve "8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.