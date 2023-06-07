VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de konuşlandırılan helikopter, olası orman yangınlarına "NEFES" olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, deprem bölgesini ziyaret edecek
Amasya'da selde kaybolan kadının cenazesi bulundu
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılacak
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel vefat etti
07 Haziran 2023 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:03:00

Gen terapisi başlıyor: SMA'da istismara tahammülümüz yok

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gen terapisinin başlayacağını belirterek, SMA'nın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammüllerinin olmadığını kaydetti. Koca, aile diş hekimliği uygulamasının ise Türkiye geneline yayılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Nadir Hastalıklar Hastanesi'nin kurulacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gen terapisinin başlayacağını belirterek, SMA'nın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammüllerinin olmadığını kaydetti. Koca, aile diş hekimliği uygulamasının ise Türkiye geneline yayılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuracaklarını açıklayan Koca, "Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusuna gelince, SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek." sözlerini kullandı.

Kampüsteki tesiste ilaç da üreteceklerini ifade eden Koca, "Tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstündeki vatandaşların 80 yaş üzeri grubundan başlayarak sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyaçlarını sağlıklı yaş alma merkezleri aracılığıyla karşılayacaklarını kaydetti.

Koca, "Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. Kişinin randevu dahil olmak üzere tüm işlemleri takip edilecek, gerektiğinde hastanede refakat sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Koca, aile diş hekimliği uygulamasının ise Türkiye geneline yayılacağını belirterek, 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planlama yapıldığını söyledi ve "8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca
Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür

Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı

Ece Seçkin değişimiyle şaşırttı
'Hindistan cevizi' ailesi

'Hindistan cevizi' ailesi
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Oryantallikten solistliğe geçti

Oryantallikten solistliğe geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX