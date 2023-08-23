Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün yeni varyantı şu ana kadar Türkiye'de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsün yeni varyantının Türkiye'de görülmediğini belirten Bakan Koca, "Ülkemizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.

KIZAMIK VAKALARI KONTROL ALTINDA



Ülke genelindeki kızamık vakalarındaki artışla ilgili değerlendirmede bulunana Bakan Koca, "Vakalar ciddi oranda azaldı. Aşılamalara devam ediyoruz, endişelenecek bir durum söz konusu değil, her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Koca, "Önleyici olarak gri kod uygulaması olacak" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA SON DURUM



Çanakkale'de 2 gündür yaşanan orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktaran Bakan Koca, "Yangın düne göre biraz daha kontrol altında. 95 hastamız etkilenmiş durumda" dedi.