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28 Eylül 2022 Çarşamba 14:39:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 15:58:00

Sağlık Bakanı Koca: "Etlik Şehir Hastanesi bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip"

Kaynak: IHA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışı yapılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin tek yerleşkede 8 ayrı hastaneden oluştuğunu ve toplamda bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışı yapılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin tek yerleşkede 8 ayrı hastaneden oluştuğunu ve toplamda bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle shizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 şehir hastanesini hizmete açtıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pandemi sonrası sağlık çalışanlarına maddi ve manevi hakları konusunda gösterdiği hassasiyeti için teşekkür eden Bakan Koca, "Sağlık sistemini 20 yıl önce yeniden kuran politikanız ve devam eden liderliğiniz için teşekkür ediyorum. Küresel salgından sonra sağlık çalışanlarımızın artan maddi ve manevi hakları konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Size arz ettiğim tüm konularda devlet cömertliğinin ve adaletin timsali oldunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önce hayal ettiği, sonra birçoğunu hayata geçirdiği şehir hastanelerimizden birinin daha açılışına şahitlik etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ikinci şehir hastanesinin hizmete açılan 20'nci şehir hastanesi olduğunu ve 13 şehir hastanesinin de inşasına devam edildiğini dile getiren Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Açılış töreninde zatıalinizle bir araya geldiğimiz Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bildiğiniz gibi tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Toplamda bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip. Bu sayıların her biri milletimiz için birer gurur vesilesidir. Ankara'mız ikinci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Bildiğiniz üzere Etlik Şehir Hastanesi, hizmete açılan 20'nci şehir hastanemiz. 13 şehir hastanemizin yapımı ise devam ediyor. Yapamazsınız, işletemezsiniz, verim alamazsınız denilen hastanelerin nasıl yapıldığını, işletildiğini, verim alındığını hep beraber müşahede ettik. Hayal edersek başlayabilirmişiz. Başlarsak en iyisini yapabilirmişiz. Yapamazsınız ile başlayan cümlelerin sahiplerinin vatandaşımızın hayal kurmasına bile tahammülü yok."

"Vatandaşımızın aldığı hizmeti kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmış oldu"

Beyaz Reform ile hem sağlık çalışanları için hem de vatandaşların aldığı sağlık hizmetinin kolaylaştığını aktaran Bakan Koca, "Tensiplerinizle sağlık sistemimizin bütününü ilgilendiren bir reform başlattık. Adını önlüğümüzün beyazından alan Beyaz Reform ile sayenizde (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sağlık çalışanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Vatandaşımızın aldığı hizmeti kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmış oldu. Şimdi bir şehir hastanemizi daha kullanıma alarak vatandaşımızın yine hizmetindeyiz. Beyaz Reform'un bir sonraki adımı sağlık bilimi ve teknolojileri alanında göstereceğimiz atılımla olacak. Bunun için tensiplerinizle temelini attığımız hıfzıssıhha altyapımız ve kendisine yeten bir Türkiye için sağlık alanına yönelik çalışmalarımız her geçen gün olgunlaşmakta ve meyve vermeye hazır hale gelmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, şehir hastanelerini kurarken yalnızca bir sağlık hizmet tesisi kurulmasının yanı sıra yeni hekimlerin yetişeceği, bilimsel çalışmaların gerçekleştirileceği, ulusal bazda tanınırlığın uluslararası tanınırlığa dönüşeceği bir eğitim, araştırma ve hizmet külliyesi inşa edildiğini söyledi.

"Şehir hastanelerinde övünç kaynağı cihazlar ve yapılar değildir"

Bundan sonraki adımların şehir hastanelerinin bilimsel nitelik ve niceliklerini olgunlaştırmaya odaklanacağının altını çizen Koca, "Şehir hastanelerimizin her biri vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, kendi ekolünün sahibi, uluslararası tanınırlığı olan birer eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak. Bugün açılışını yaptığımız Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hizmette olan veya yapımı devam eden diğer şehir hastanelerinde övünç kaynağı cihazlar ve yapılar değildir. Gelip şifa bulan insanların saadetidir. Hastanın elinden şifa bulduğu hekime, sağlık çalışanına, devletine minnettarlığıdır. Hekiminse hekimliğini en ileri standartlarda icra edebilmesinin gururudur" dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Koca Etlik Şehir Hastanesi 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip
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