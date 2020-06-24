  • BIST
    114449
  • Dolar
    6,8567
  • Euro
    7,7268
  • Altın
    389,1460
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta Kovıd-19'dan ölenlerin sayısı bin 330'a yükseldi
Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı azalmadı
Moody's'ten İspanya açıklaması
Türkiye-Ukrayna uçuşları yeniden başlıyor
New York ve Virginia'daki ön seçimlerde Biden ipi göğüsledi
Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Lufthansa çalışanları kritik toplantı öncesi sokaklara indi
ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı
Berlin Maratonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı'na son şekli verildi
İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 81'e yükseldi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları için hazırlıklarını tamamladı
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: Aşiretler siyasi parti değil sosyal dokunun parçasıdır
Balkanlar'da Kovid-19 tedbirleri yeniden devrede
ABD'de Temyiz Mahkemesi Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti
Milli helikopter motoru için test altyapısı sözleşmesi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bakan Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır görüştü
Filistin Devlet Başkanı: Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak
THY Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi
CHP'li eski Bodrum Belediye Başkanı'na 1 yıl hapis!
24 Haziran 2020 Çarşamba 19:49:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 20:26:00

Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı azalmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Tedbirler konusunda daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." dedi. İşte koronavirüs ile ilgili günün son rakamları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele ile ilgili "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." diyen Bakan Koca, maske kullanmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunu belirtti.

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZINDA AZALMA OLMAMIŞTIR"

Bakan Koca, Covid-19 virüsünün yayılma hızında azalma olmadığını belirterek, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt olmadığını söyledi.

Koca, "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır." ifadelerini kullandı.

YKS ADAYLARININ AİLELERİNE SINAV MERKEZİNİN UZAĞINDA BEKLEYİN UYARISI

YKS ile ilgili Bakan Koca, "Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Koca, "Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Tüm hayatın yeniden sağlık kazanmasının, eski temposuna yaklaşmasının vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlı olduğunu kaydetti.

BAKAN KOCA SON 24 SAATE İLİŞKİN KORONAVİRÜS RAKAMLARINI AÇIKLADI

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sbayısı 191 bin 657'e, can kaybı5 bin 25'e, taburcu edilen hasta sayısı ise 164 bin 234'e yükseldi.

Bugün 53 bin 486 test yapıldı. Bu kapsamda bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, bin 386 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 55 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu.

Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor. Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı.

KORONAVİRÜS AŞISI İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca: (Kovid-19 aşısı) Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER