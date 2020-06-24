Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı azalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele ile ilgili "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." diyen Bakan Koca, maske kullanmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunu belirtti.

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZINDA AZALMA OLMAMIŞTIR"

Bakan Koca, Covid-19 virüsünün yayılma hızında azalma olmadığını belirterek, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt olmadığını söyledi.

Koca, "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır." ifadelerini kullandı.

YKS ADAYLARININ AİLELERİNE SINAV MERKEZİNİN UZAĞINDA BEKLEYİN UYARISI

YKS ile ilgili Bakan Koca, "Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Koca, "Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Tüm hayatın yeniden sağlık kazanmasının, eski temposuna yaklaşmasının vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlı olduğunu kaydetti.

BAKAN KOCA SON 24 SAATE İLİŞKİN KORONAVİRÜS RAKAMLARINI AÇIKLADI

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sbayısı 191 bin 657'e, can kaybı5 bin 25'e, taburcu edilen hasta sayısı ise 164 bin 234'e yükseldi.

Bugün 53 bin 486 test yapıldı. Bu kapsamda bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, bin 386 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 55 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu.

Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor. Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı.

KORONAVİRÜS AŞISI İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?



Bakan Koca: (Kovid-19 aşısı) Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor" dedi.

