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01 Haziran 2020 Pazartesi 20:04:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 20:32:00

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 128 bin 947'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 827 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 164 bin 769 ve can kaybının 4 bin 563 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 128 bin 947'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı, 827 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı, 2 milyon 70 bin 719, vaka sayısı 164 bin 769, vefat sayısı 4 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 283, iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu.

- "Gelecek günler, el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralına uymamıza bağlı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullandı.

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