05 Şubat 2024 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 15:38:00
Sağlık alanında sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Kaynak: AA
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Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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