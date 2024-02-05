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05 Şubat 2024 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 15:38:00

Sağlık alanında sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak

Kaynak: AA

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Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Etiketler : sağlık sözleşmeli kanun teklifi tbmm
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