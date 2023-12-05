Sağlığa adanan yuva

Hatay'da görev yaptıkları dönemde, 6 Şubat depremlerinde birçok yakınını kaybeden sağlık çalışanı çift, Kırklareli'ne tayinini istedi. Sağlıkçı çift, 6 yaşındaki evlatlarına yeterince vakit ayıramamak pahasına bile olsa aynı ambulansta şifa için mesai yapıyor.

ACILARINI BİR KENARA BIRAKTILAR

Acil tıp teknisyeni 36 yaşındaki Harun ve 30 yaşındaki paramedik Ebru Kaya'nın yolu, 9 yıl önce görev yaptıkları Şanlıurfa'da aynı ambulansta kesişti. 7 yıl önce evlenen çift, Harun Kaya'nın memleketi Hatay'da görev yapmaya başladı. "Asrın felaketi" 6 Şubat depremlerinde birçok yakınını kaybeden çift, tüm acılarını bir kenara bıraktı. Depremlerin hemen ardından 6 yaşındaki çocuklarını komşularına emanet eden çift, depremzede vatandaşların yardımına koştu.

HASTALARIN İMDADINA KOŞUYORLAR

Çift, yaşadığı acıları unutabilmek için 6 ay önce Kırklareli'ne tayin istedi. Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan çift, hasta ve yaralıların imdadına aynı ambulansta yetişiyor. Harun Kaya, "Afette 112'ci olmak farklı bir duyguydu. Birçok hayat da kurtuldu, kurtardık. O süreçte eşimle aynı işi yapmak zordu, çocuğumuzun olması ayrı bir zordu. Depremin ilk anında çocuğumuzu güvenli bir noktaya aldıktan sonra yedek ambulanslarımızdan alıp sahaya çıktık" dedi. Ebru Kaya, "Zor bir süreçti. Deprem olduğunda çocuğumuzu komşumuza teslim ederek göreve gittik. Bu meslek zor bir meslek, insan hayatıyla uğraşıyorsun. 'Bunu da yapsa mıydım? Acaba eksik mi kaldı?' demememiz gerekiyor" dedi.