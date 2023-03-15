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15 Mart 2023 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 12:20:00

Sağanaktan etkilenen Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şiddetli yağış sonucu su baskınlarının yaşandığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

Malatya genelinde dünden beri etkisini sürdüren sağanak, Doğanşehir ilçesinde yer yer su baskınlarına neden oldu.

Bakan Ersoy, ilçede hasar gören bölgeleri gezerek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne giden Ersoy, burada kalan hastalarla bir süre sohbet etti.

Bakan Ersoy, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.

Etiketler : mehmet nuri ersoy sağanak su baskını malatya

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