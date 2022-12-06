Sağanak yağmur ve kar var... İstanbullular dikkat!
Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerin kar yağışı ve sağanak yağmur etkili olacak. İstanbul ve çevre illerde ise sıcaklıklar düşerken sağanak ve soğuk hava hakim olacak. İşte 6 Aralık Salı il il güncel hava durumu raporu...
6 Aralık Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam edecek. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve çevre iller için sağanak ve soğuk hava hakim olacak. İşte il il yeni hava durumu
METEOROLOJİ GÜNCE HAVA DURUMU RAPORU
Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 13°C
Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 9°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 13°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
RİZE 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -3°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 6°C
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN 5°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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