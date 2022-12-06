Sağanak yağmur ve kar var... İstanbullular dikkat!

6 Aralık Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam edecek. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve çevre iller için sağanak ve soğuk hava hakim olacak. İşte il il yeni hava durumu

METEOROLOJİ GÜNCE HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 13°C

Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C

Hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 9°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 13°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

RİZE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 0°C, 6°C

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 5°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu