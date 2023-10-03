VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'daki caddeye 'Enver Paşa' ismi verildi
Trump 'dolandırıcılık davası' için mahkemeye geldi
Sözde rejimin eski cumhurbaşkanıydı... Harutyunyan gözaltına alındı
Fransa'da tahtakurusu alarmı... Ortaokul kapatıldı
Sağanak yağışlar sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 23'e yükseldi
Borsa rekor tazeledi: Günü 8.513,54 puandan tamamladı
03 Ekim 2023 Salı 18:48:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 18:48:00

Sağanak yağışlar sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 23'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi. Sağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı.

İstanbul'a su sağlayan barajlar 5 günlük sağanakta 17 milyon 700 bin metreküp su alırken, doluluk oranı da yüzde 23,49'a çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Son yağışlarda 17 milyon 700 bin metreküp su alan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,49'a yükseldi.

Sağanağın en olumlu etkilediği baraj Alibey oldu. 5 gün önce yüzde 16,06 doluluk oranına sahip Alibey Barajı yağışlarda 3 milyon metreküp su aldı. Barajın doluluk oranı yüzde 8,82 artarak 24,88'e çıktı.

Son yağışlarla birlikte doluluk oranları Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 3,65'ten 4,4'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 13,85'ten 18,71'e, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 2,53'ten 2,63'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 7,87'den yüzde 9,53'e ve Terkos Barajı'nda yüzde 10,24'ten 12,61'e yükseldi.

Etiketler : baraj seviyesi su yükselişi Alibey Barajı açıklaması
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX