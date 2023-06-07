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07 Haziran 2023 Çarşamba 14:21:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:21:00

Sağanak sonrası su kesintisi yaşanan Sinop'ta vatandaşlara tankerle su dağıtılıyor

Kaynak: AA

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Sağanağın ardından su kesintisinin yaşandığı Sinop'ta, vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor.

Kente içme suyunun sağlandığı ve sağanak sonrası suyun bastığı Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde Sinop Belediyesi ekiplerince yürütülen temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Ekipler tesise tekrar su alınması için baraj suyundaki bulanıklık seviyesinin normale dönmesini bekliyor.

İki gündür suyun verilemediği kentte, vatandaşlara tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlarla su dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Şehrin farklı noktalarında dağıtım yapan araçlar önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidon ve kaplara araçlardan su temin ediyor.

Etiketler : içme suyu Orman İşletme Müdürlüğü Sinop
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