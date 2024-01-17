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17 Ocak 2024 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 15:30:00

Safranbolu safranı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Kaynak: AA

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Etiketler : safranbolu safran avrupa birliği coğrafi işaret
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