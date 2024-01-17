Safranbolu safranı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Kaynak: AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Avrupa Birliği'nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu Safranı oldu. ��— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) January 17, 2024
Safranbolu Safranı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 19. ürünümüz. ���� ����
Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum.
Avrupa Birliği süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün... pic.twitter.com/yoOFULcFCz
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