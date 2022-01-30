Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile evlendiği gün yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazenin camiye getirilmesinin ardından taziyeleri kabul eden Ece Erken, tabuta sarıldı. Erken, güçlükle ayakta durdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında İki gündür her yerde aranan Kadir Y., ağabeyi Ali Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi.

İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Y. , şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Y. olduğu öne sürülmüştü.

"RABBİM BUNLARA GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili şüphelilerin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi.

Erken, "İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

SECCAD YEŞİL'İN O PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından şüphelilerden Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldüren infaz timinde olan Seccad Yeşil'in paylaşımı şaşkınlık yarattı.

Sunucu Ece Erken ile eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de evlendiklerini duyurmuştu.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte ve son yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Aynı gün yapılan paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.