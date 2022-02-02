"Olay para değil racon mevzusu"

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02 Şubat 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 10:11:00

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni detaylar: 'Konu 65 bin TL değil, racon mevzusu'

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Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. O gece mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, konunun 65 bin TL'den kaynaklanmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. O gece yaşanan olaydan hemen önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, yaşanan olayın 65 bin TL'den kaynaklanmadığını belirterek daha önce konuşulmayan detayları paylaştı.

"SOHBET AMAÇLI ÖNCEDEN GÖRÜŞELİM DEDİ GÖRÜŞTÜK"

Katıldığı bir televiyon programında konuşan Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden hemen önce birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi.

"65 BİN TL DEĞİL, RACON MEVZUSU!"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, konunun 65 bin TL'nin ötesinde olduğunu vurguladı. Orman, "Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin tl değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" ifadesinde bulundu.

Etiketler : Ece Erken' Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman
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