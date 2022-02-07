Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında öldürüldü. Şoförü ise yaralandı. Türkiye'nin konuştuğu cinayette ifadeler ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında öldürüldü. Şoförü ise yaralandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince o cinayet sonrasında 2 şüpheliyi olay günü gözaltına alındı. Yakalanan 2 ismin sorgusu, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenince saldırı silahını kullanan Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak'ın da aralarda bulunduğu 9 şüpheli cinayetten 2 gün sonra gözaltına alındı. Polis çalışmalarına devamında olaya karışan, yardım ve yataklık suçları tespit edilen 6 şüpheli daha geçen hafta yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı adliyeye gönderilirken Covid-19 sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

65 BİN LİRA

Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi. Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.

BEŞ DAKİKA BEKLEYİN GERİLİMİ

Yasak kardeşlerin "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı." dedikleri öğrenildi.

HAKARET VE KÜFÜRLEŞME

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.