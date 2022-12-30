Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina'ya 12 mil uyarısı yaptı, "1 mil artmasına bile izin vermeyiz. Sonu iyi olmaz" dedi. Suriye ile görüşmelere ilişkin konuşan Çavuşoğlu "Rejim de PKK/YPG tehdidinin farkında. Önümüzdeki süreçte ortak mücadele olabilir" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, aralarında AKŞAM Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın da bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yılsonu değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye-Esad rejimi arasındaki görüşmelere dair, "Kalıcı bir barış ve istikrar ve siyasi bir çözüm için özellikle rejim ile ılımlı muhalefetin bir yol haritası üzerinde uzlaşması önemli" dedi. Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün Moskova'daydı. Ben de Lavrov'la görüşeceğim. Bu üçlü toplantının faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. İnsani konularda rejime tavsiyelerde bulunuyoruz. Rejim de, Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde, can güvenliği sağlanarak dönmesi gerekiyor. Kalıcı bir barış ve istikrar için rejimle angajman önemli. PKK/YPG terör örgütü bizim için tehdit, aslında Suriye için daha fazla tehdit çünkü bölücü ajandası var. Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olan Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının planlanması masada. Rusya da bunu çok istiyor. Zamanı hakkında henüz bir takvim yapmadık. Liderler görüşmesi için henüz somut bir tarih yok; ocak çok erken. Bunların, sonuç odaklı olması lazım. Esad'la bakan veya siyasi düzeyde herhangi bir görüşmemiz olmadı."

ABD VE PKK DESTEKLEMİYOR

Çavuşoğlu, Türkiye-Esad rejimi arasındaki görüşme sürecini destekleyen ülkeler olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bizim istişaremize karşı çıkan ülkeler de var. PKK/YPG'ye destek veren ülkeler, ABD ve diğer Avrupa ülkeleri diyaloğa sıcak bakmıyor. Türkiye olmasa Cenevre süreci olmazdı, Astana olmasaydı, Suriye'de siyasi bir süreç olmazdı. Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Rejim de bu tehdidi çok iyi görüyor fakat bizimle ihtilaflarından dolayı terörle mücadelede bugüne kadar herhangi somut bir işbirliğimiz olmadı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede ortak hareket edilebilir."

Çavuşoğlu, Esad rejiminin Türkiye'ye yönelik 'topraklarımızdan çıkın' açıklamalarına şöyle dedi: "Biz de terör örgütlerinin olduğunu, kendilerinin de hakimiyet sağlayamadığını, siyasi bir istikrar olduğu, ülkede her şey yoluna girdiği zaman Suriye'ye devredeceğimizi söylüyoruz."

1 MİLE BİLE İZİN VERMEYİZ

Çavuşoğlu, Yunan basınında yer alan Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberleri de değerlendirdi: "Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz; Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz! Yunanistan ve Kıbrıs konusunda ABD'nin dengeyi bozduğunu açıkça kendilerine söyledik. Yunanistan'a bu kadar silah vermeleri, bu dengeyi bozduklarının açıkça göstergesidir. Kendileri bunun tersini söylüyorlar ama biz ne söylediklerine değil, ne yapıldığına bakıyoruz."

RUM-YUNAN'I ÇILDIRTTI

KKTC konusunda iki devletli çözüm politikalarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının tarihi bir kazanım olduğunu, bunun Rum-Yunan ikilisini çıldırttığını söyledi. Bu yıl Balkanlar'da kırgınlığın daha da derinleştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Kosova-Sırbistan gerginliğinin arttığını ve bu konuda barış için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Çavuşoğlu, F-16 tedarikinde, Kongre'nin kısıtlayıcı şartları kaldırdığını ve şu anda sürecin olumlu ilerlediğini kaydetti.

'KOMŞU ÜLKENİN İSTİKRARI ÖNEMLİ'

Çavuşoğlu, İran'da yaşanan protestolar için şunları kaydetti: "Komşu bir ülkenin istikrarı bizim için önemli. Sadece işbirliği anlamında değil güvenlik bakımından da önemli. Bir an önce bunların yatışmasını istiyoruz. Bu bir başörtüsü yüzünden çıktı. Bize göre başörtüsünün takılması ya da açılması aynı derecede haktır. Bunlar birbirinden bölünmez."

'ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ DE YAKAR'

Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda yürüttükleri diplomatik çabalara dikkat çekerek, "Yoğun gayretlerimiz sonucunda, NATO Stratejik Konsepti, terörizmi, İttifak'a temel iki tehditten birisi olarak teyit etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri bağlamında, teröre ilişkin kaygılarımızı müttefiklerin gündemine tekrar soktuk. PKK'nın yanı sıra PYD-YPG ve FETÖ'yü ismen belirten bir metne ilk kez zirve bildirisinde atıf yapıldı" diye konuştu. Terörle mücadelede bazı müttefik ülkelerin tutumunu eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Müttefiklerimiz ise maalesef destek değil, köstek olmaya devam ediyorlar. Paris'teki saldırılar, teröristle kol kola girmenin bedelini bir kez daha gösterdi. Hep söyledik; Ateşle oynayan bir gün kendini de yakar. Destek vermeye çalıştığınız terör örgütü yakaladığı ufak bir fırsatta bu o barındırılan ülkelere neler yapabileceğini gösterdi. Umarız müttefiklerimiz bundan gerekli dersleri çıkarır."