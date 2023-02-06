Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle azaltılacak
Kaynak: AA
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yarın ve çarşamba günü yüzde 25 azaltma yapılacak.
Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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