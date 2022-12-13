VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakaladı
Türkiye markaları İstanbul'da buluşacak
Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu
Bakan Muş: Bu yıl aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi
Tahran'daki göstericilerden 400'ü hakkında mahkumiyet kararı çıktı
TFF'nin yabancı VAR hakemi için yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmadı
Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu: Üreten, düşünen gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara SMS ile KADES'i indirme linki gönderdi
İsveç: Türkiye ve Finlandiya ile imzalanan Üçlü Muhtıra'yı ciddiye alıyoruz
İnsansız deniz araçları ailesi genişliyor
Başkan Erdoğan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti
AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekilinin başkan yardımcılığı bitti
Gabar'daki petrol keşfi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirecek
Her şey Dans İçin
Kırmızılı Hande
Araç hiç frene basmamış
Doğum kiloları gitti
Ödüllü oyuna yoğun ilgi
13 Aralık 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 16:00:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Operasyonlarda 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi, istihbarat çalışmaları ve kontrol faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, Tiran ve Amsterdam üzerinden gelen uçakların analizinde riskli görülen yolcu valizleri, X-ray taramasından geçirildi.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 71 kilo 300 gram esrar bulundu.

Dubai'den gelen bir kişi istihbarat çalışmaları kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibine alındı. Şüphelinin uçaktan inmesinin ardından yapılan kontrolde, valizinin içerisinde bulunan sırt çantasında alüminyum folyoya sarılı, paket halinde beyaz renkte maddeler tespit edildi.

Uyuşturucu madde test kitiyle yapılan analiz sonucu maddenin 2 kilo 500 gram ağırlığında kokain olduğu belirlendi.

Avusturalya'ya gönderilmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı kargo bölümüne getirilen bir gönderi, ekiplerin analizi sonucu riskli olarak belirlendi.

Gümrük idaresine "perde" olarak beyan edilen şüpheli kargo gönderisi narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kargonun içinde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında rulo şeklinde kumaş bulundu.

Açıldıkça ortalarına doğru kalınlaştığı görülen kumaşı kazıyan ekipler, kumaşın içine emdirilen kristal yapıdaki maddeleri ortaya çıkardı. Yapılan testler sonucu kumaşa emdirilen maddenin "metamfetamin hidroklorür" olduğu ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram da metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ndeki salonda sergilendi.

Etiketler : sabiha gökçen havalimanı havalimanı uyuşturucu
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Yeni ikili

Yeni ikili
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
istemediğimiz sahneler var

istemediğimiz sahneler var
Dr. Derin'e veda

Dr. Derin'e veda
Final kararı

Final kararı
Ustaları andı

Ustaları andı
Kahkaha tufanı

Kahkaha tufanı
Kafa karıştıran paylaşım

Kafa karıştıran paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX