Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli hareketleri olan yolcu takibe alındı. Yabancı yolcunun valizinden 2 kilo 68 gram uyuşturucu çıktı.
Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yabancı yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelendi.
Valizine narkotik dedektör köpek tepki verdi. X-Ray tarama cihazından geçirilen valiz incelendi.
Valizin astarı kesildi, çerçeve kısmına gizlenen 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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