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06 Ağustos 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 15:15:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli hareketleri olan yolcu takibe alındı. Yabancı yolcunun valizinden 2 kilo 68 gram uyuşturucu çıktı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yabancı yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelendi.

Valizine narkotik dedektör köpek tepki verdi. X-Ray tarama cihazından geçirilen valiz incelendi.

Valizin astarı kesildi, çerçeve kısmına gizlenen 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler : istanbul sabiha gökçen havalimanı uyuşturucu
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