02 Ekim 2022 Pazar 16:32:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 16:32:00
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Günde 1 milyondan fazla vatandaşa hizmet vermesi beklenen Pendik - Sabiha Gökçen havalimanı metrosu açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açılıyor.
Başkan Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.