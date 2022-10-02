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Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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02 Ekim 2022 Pazar 16:32:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 16:32:00

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Günde 1 milyondan fazla vatandaşa hizmet vermesi beklenen Pendik - Sabiha Gökçen havalimanı metrosu açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açılıyor.

Başkan Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Etiketler : başkan erdoğan açılış raylı sistem metro hattı
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