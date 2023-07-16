Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulması için düzenlenen toplantıda yine konutlarında hemşire olarak çalışan kişinin gizli kayıt yaptığını fark etti. Çok konuşulan olay 6 Aralık 2022 tarihinde meydana gelmişti.

Mukaddes S., isimli hemşire Sabancıların konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı'nın konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumu için bir toplantı düzenlenmişti.

METİN SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU İÇİN GİZLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Sabancıların ikametinde düzenlenen gizli toplantıya kendi alanında uzman 4 doktor dışında birde hemşire Mukaddes S., katıldı. Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulmaya başlandığı sırada Türkan Sabancı hemşirenin telefonuyla toplantıyı kayda aldığını fark etti.

Toplantıya katılanlar hemşire Mukaddes S.'ye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi. Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kayıtın toplantıdaki kişiler tarafından fark edilerek duruma müdahale edildiği anlatıldı. Tutanakta ayrıca hemşire Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildiğine dikkat çekildi.