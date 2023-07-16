VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
İsrail'de yüzbinlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
Japonya'nın kuzeyindeki şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti
Japonya Başbakanı Kişida, Orta Doğu'da enerji işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor
Güney Kore'de şiddetli yağışlar bir haftada 35 can aldı
Türkiye'de 1,5 ayda 82 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu
16 Temmuz 2023 Pazar 10:23:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 10:23:00

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında flaş gelişme!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Sabancı ailesinin toplantısındaki gizli kayıt skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Sabancı ailesinin evinde 15 yıldır idari işler müdürü olarak görev yapan Osman G.'nin ifadesini aldı.

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulması için düzenlenen toplantıda yine konutlarında hemşire olarak çalışan kişinin gizli kayıt yaptığını fark etti. Çok konuşulan olay 6 Aralık 2022 tarihinde meydana gelmişti.

Mukaddes S., isimli hemşire Sabancıların konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı'nın konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumu için bir toplantı düzenlenmişti.

METİN SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU İÇİN GİZLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Sabancıların ikametinde düzenlenen gizli toplantıya kendi alanında uzman 4 doktor dışında birde hemşire Mukaddes S., katıldı. Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulmaya başlandığı sırada Türkan Sabancı hemşirenin telefonuyla toplantıyı kayda aldığını fark etti.

Toplantıya katılanlar hemşire Mukaddes S.'ye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi. Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kayıtın toplantıdaki kişiler tarafından fark edilerek duruma müdahale edildiği anlatıldı. Tutanakta ayrıca hemşire Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildiğine dikkat çekildi.

Etiketler : Merhum iş adamı Sakıp Sabancı Ömer Metin Sabancı Türkan Sabancı hemşire Mukaddes S
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Bodrum çıkarması

Bodrum çıkarması
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Z kuşağına hitap edecek

Z kuşağına hitap edecek
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX