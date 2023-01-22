Sabah namazında buluşan vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde "Kur'an dostları haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğinde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir

İzmir'deki camilerde "Kur'an dostları, haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" başlıklı program düzenlendi.

Camilerde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Salih Sezik, Bornova ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeki programa iştirak etti. Sezik, yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam alemine yapılan saygısızlığı kınadı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

TÜGVA üyeleri, Buca'da buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Buca ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

TÜGVA Buca İlçe Başkanı Zafer Aygül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslam'ın barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olduğunu vurguladı.

Kutsal değerlere yapılan saldırının sonunun hüsran olacağını vurgulayan Aygül, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran, yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Erzurum

Erzurum'da sabah namazı sonrası Lalapaşa Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Müslüman zulme boyun eğemez" şeklinde slogan attı.

Tekbir getiren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren ile olaya izin verenlere tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Genç Memur-Sen İl Başkanı Yavuz Selim Coşkun, karanlığın ve cehaletin panzehrinin şüphesiz insanlığı aydınlığa çıkaran Kur'an olduğunu belirterek, "Allah'ın kelamı Kur'an-ın hiçbir faniye ihtiyacı yoktur. Nitekim Allah yüce kitabında 'Hiç şüphe yok ki o Kur'an-ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.' ifadesiyle Kur'an'ın ilelebet hakim olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla İslam düşmanları dinimize de kitabımıza da hiçbir zarar veremezler." diye konuştu.

"Bir nefret suçu olduğunu biliyoruz"

Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Coşkun, "kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmediğini" aktardı.

Kur'an'ın yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Kur'an'a yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."

Programa, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Ardahan

Ardahan'daki camilerde toplanan cemaat, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Başta Merkez Cami olmak üzere sabah namazının ardından cemaat, Kur'an-ı Kerim yakılmasını dua ederek kınadı.

İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün katılımıyla Hacı Halis Ünsal Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

İl genelindeki camilerde kılınan namazın ardından dua edilip İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Adana ve Hatay

Adana ve Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

TÜGVA Adana İl Temsilciliğince, sabah namazının ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yapıldı.

İl Koordinatörü Mustafa Akbay, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kutsal değerlere yönelik saldırıların hüsranla sonuçlanacağını belirten Akbay, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua okudu.

Hatay'da da TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinin çağrısıyla Habib-i Neccar Camisi'nde toplanan grup, sabah namazı sonrasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, tekbir getirip dua etti.

Samsun

Büyük Cami'de kılınan sabah namazı sonrası İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç, camideki programda yaptığı konuşmada, yaşanan olaya tepki göstererek, "Müminler bizim yapmamız gereken bir daha kitaba yeniden dönmemiz. Önce kendimizi düzeltmemiz, sonra ailemizi düzeltmemiz, bunun mücadelesini vermemiz. Sonra hala Batı'yı tanımayan insanlar var, hala onların özlemiyle yaşayanlar var. Onlara kim götürecek İslam'ı? Biz. İslam'ı gündemde tutacağız bunun mücadelesini vereceğiz. Yeryüzünde Müslümanlar, müminler kardeş olacak." dedi.

Kılıç, sabah namazında camilerin doldurularak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterilmesinin değerli olduğunu, bu saldırıları yapanların, yapılan tepkileri takip ettiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Biz onların kitabını yaktığımızda onların durumu nedir? Onlar bunu çok iyi gözetliyorlar, adımlarını ona göre atıyorlar. Siz sabah buraya gelerek dediniz ki, 'Ben kitabımın yanındayım, benim safım belli, ben müminim, Müslüman'ım bunu tüm insanlığa ilan ediyorum. Ben safımı kitabımın yanında yer alarak gösteriyorum. Bu şuurla mücadelemiz devam ederse Allah'ın izniyle bunların hepsi çok yakında kaybedecek."

Cami çıkışında ise Samsun Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Ali Sarıalioğlu, İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Hiç usanmadan ve utanmadan İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmedir ki Türkiye'de size asla geçit verilmeyecek ve dinine, değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tekbir getirerek dua eden cemaat, daha sonra dağıldı.