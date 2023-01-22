Saadet Partisi'ne tabandan ültimatom! "Adayımız Milli Görüşçü olmalı"

Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar imzasıyla kamuoyuna yapılan açıklamada, Saadet Partisi yönetimine ağır eleştirilerde bulunuldu. Geçmişte Saadet Partisi, Anadolu Gençlik Derneği başta olmak üzere Milli Görüş Hareketi'nde önemli görevler üstlenen heyet üyeleri, yönetime şu çağrılarda bulundu:

KİŞİSEL İKBAL ÖNE ÇIKTI: "Gelişen olaylar karşısında üzülerek müşahede ediyoruz ki Saadet Partisi'nde artık mücadele yön değiştirmiş, davamız ve mefkûremiz kişisel ikbal mücadelesine doğru evirilmiştir."

ÇATIŞMANIN TARAFI OLDULAR: "Saadet Partisi, yarım asırlık birikimi, aklı ve önderliği tercih etmek yerine kavganın, çatışmanın, gerginliğin bir tarafı olmuştur."

8 BİN ÜYE AYRILDI: "Bunun neticesinde bir tarafın tarafı veya bir tarafın karşı tarafı olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. Nitekim Yargıtay'ın açıkladığı üye rakamlarında, son bir ayda 8 bin üyemizin sessiz sedasız istifa etmiş olması, yürütülen politikaların yanlışlığına işaret eden en önemli karinedir."

SAVRULMA HIZLANDI: "Masadaki birliktelik süreci uzadıkça Saadet Partisi yönetiminde savrulmalar hız kazanmıştır."

'MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL ETMİYOR: "Seçimlere giderken Saadet Partisi ilke ve esas olarak savrulmuş, kriter koyamaz hale gelmiş, aday çıkaramaz bir parti olmuş, kendi içinde birliğini kaybetmiş ve nitekim Millî Görüş'ü temsil etme özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalmıştır."

ADAYIMIZ MİLLÎ GÖRÜŞÇÜ OLMALI: "6'lı Masa'nın Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında göstereceği hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir."

3-5 MİLLETVEKİLİ İÇİN OLMAZ: "Millî Görüş Hareketi'nin yarım asırlık itibarını, 2018 seçimlerinde denenmiş ancak netice alınamamış bir birlikteliği tekrar dayatarak CHP'nin listelerinde 3-5 milletvekili alma karşılığında yok etmeye ve bunu istişaresiz yapmaya kimsenin hakkı yoktur."

"MENSUPLARININ AKLIYLA ALAY: "Teşkilat çalışmalarında algı operasyonları yaparak partinin içinde bulunduğu 6'lı masa ittifakını parlamenter sistemdeki koalisyon sistemi ile bir tutmak fedakâr mensuplarımızın aklıyla alay etmektir."

MİLLİ GÖRÜŞ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR: "6'lı Masa, Millî Görüş'ün yarım asırdan beri desteklediği Başkanlık Sistemi'nin yerine yeni bir kaos ve çatışmayı talep etmektedir. Millî Görüş'ün yarım asırlık arzusu olan bu sistemi tamamen yok etme çalışmaları kabul edilemez."

6'LI MASAYA TEPKİ! ARALIK 2022'DE 5 MADDELİK MANİFESTO YAYIMLADILAR

Haymana Mutabakatı Heyeti, 14 Aralık 2022'de de manifesto yayımlayarak SP yönetimini eleştirmiş, 5 madde sıralamıştı: "Saadet Partimizin üslup, tutum, davranış ve sonuçlarının Milli Görüşün temel esaslarına uygun olup olmadığının ortaya konulması, Saadet Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi ve devamında alınan tavır ve kararların takip edilip değerlendirilmesine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milli Görüş prensiplerine uygun Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ile ilgili çalışma yapılmasına, Altılı masada alınan kararların ve milletvekilliği seçimlerinde Saadet Partimizin belirleyeceği tutum ve davranışlarının takip edilmesine, Türkiye ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar karşısında Milli Görüşün temel esasları açısından kamuoyunu aydınlatan değerlendirmeler yapılmasına karar verilmiştir."