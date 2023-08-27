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27 Ağustos 2023 Pazar 21:26:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 21:26:00

Rutin asayiş sırasında ortaya çıktı: 1 araçta 35 ruhsatsız silah!

Kaynak: AA

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Konya'da rutin asayiş denetimleri sırasında 1 araç içinde 35 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya Emniyeti Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehir içinde polisin denetim ve uygulamalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada polisin, kent merkezinde gerçekleştirdiği asayiş denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yaptığı aramada 35 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiği ifade edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, polisin suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Etiketler : konya asayiş ruhsatsız tabanca
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