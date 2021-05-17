Rusya'ya kritik ziyaret: Gündem aşı tedariği ve turizm

Rusya'ya kritik ziyaret: Gündem aşı tedariği ve turizm

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya'ya gitti.

Türkiye'den giden heyetin Rus makamlarıyla turizm sektöründe alınan Covid-19 önlemleri ve aşı tedariği konusunda görüşmeler yapacağı öğrenildi.

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