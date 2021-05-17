17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00:00
Rusya'ya kritik ziyaret: Gündem aşı tedariği ve turizm
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya'ya gitti. Gündem aşı tedariği ve turizm.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya'ya gitti.
Türkiye'den giden heyetin Rus makamlarıyla turizm sektöründe alınan Covid-19 önlemleri ve aşı tedariği konusunda görüşmeler yapacağı öğrenildi.
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