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31 Ekim 2022 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 11:44:00

Başkan Erdoğan: Bu zihniyetin sonuna gelindi

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İstanbul'da 8'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsana hizmet etmesi gereken araçların bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edeceğimiz bir durum değildir. İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin sonuna gelinmiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. İnsana hizmet etmesi gereken araçların bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edeceğimiz bir durum değildir. İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin sonuna gelinmiştir. Hatırlarsanız Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığında insanlık bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde İbn-i Sina'nın hayatını anlatan filmde benzeri tavsiyeleri verdiği görülüyordu. Bu tefekkürü her an yapmakla mükellefiz. Bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsamasından uzak sürmememiz gerekir. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz gayretler için şükranlarımı sunuyorum.

"TÜM İMKANLARIMIZI İNSANLIK İÇİN SEFERBER ETTİK"

Hastaların ilgisizlikten öldüğü durumlarla karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem sağlık hizmetlerimizle hem de diğer ülkelere gönderdiğimiz tıbbi destekle, mücadelemizi alnımızın akıyla verdik. Elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi de gıdada tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Dünya buğday üretiminin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından karşılanmaktadır. Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Bizim de gösterdiğimiz gayreti yakından gören sizsiniz. Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

"AMACIMIZ TÜRKİYE MARKASINI ZİRVEYE ÇIKARMAK"

Türkiye Yüzyılımızın en iddiaları alanlarımızdan birisini de sağlık alanı olarak belirledik. Şehir hastanelerimizle, insan kaynağımız ile bu başarıda çok büyük paya sahiptir.

TURKOVAC aşımız ile dünyada aşı üreten 9 ülke arasına girdik. Bilişim ve teknolojinin sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde kullanan ülkeler arasındayız. Amacımız Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Türkiye markası ile sağlık alanında zirveye çıkarmaktır. Ülkemizi dünyada şifa merkezi haline getirecek çalışmalara destek vermenizi istiyoruz.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19 aşısı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı
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