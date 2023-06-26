26 Haziran 2023 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 16:22:00
Rusya'dan Wagner açıklaması: Görev yeri belli oldu!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini etkilemeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini etkilemeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek.
- İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler! Karadağ Başbakanı: Ulaşımın temel noktası
- "Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır"
- Katliam sonrası vatanlarından sürüldüler: Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var
- Geri sayım başladı... Enerji üretiminde çağ atlatacak!
- Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı
- Prigojin duyurdu! Wagner'in varlığı sona eriyor