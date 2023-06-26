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26 Haziran 2023 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 16:22:00

Rusya'dan Wagner açıklaması: Görev yeri belli oldu!

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini etkilemeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini etkilemeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek.

Etiketler : son dkaika rusya lavrov wagner
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