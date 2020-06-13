Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya konusu var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Hulusi Bakanı Akar, Rus mevkidaşları ile İstanbul'da görüşecek. Görüşmelerde Libya'da yaşanan süreç ve Suriye'deki durum ele alınacak.

(TRT Haber)

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