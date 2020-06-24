Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: İsterlerse anlaşma yaparız
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-400 sevkiyatı ile ilgili Türkiye ile bu yıl ek bir anlaşma yapabileceklerini dile getirdi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, talep gelmesi halinde Rusya'nın Türkiye ile bu yıl S-400 sevkiyatına yönelik ek bir anlaşma daha imzalayabileceğini, Ankara'nın ek sevkiyat talep etme hakkının da bulunduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR HAKKI VAR"
Gazetecilere konuşan Borisov, Türkiye'ye yıl sonuna kadar daha fazla S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalanması olasılığının ne kadar olduğu sorusunu cevapladı. Borisov, "Böyle bir hakları var, isteklerini belirtirlerse, imzalarız" ifadelerini kullandı.
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