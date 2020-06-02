02 Haziran 2020 Salı 13:12:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 13:16:00
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Rusya'dan S-400 açıklaması geldi. Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400'lerin teslimatı için Türkiye'nin son kararının beklendiği belirtildi.
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400’lerin teslimatı için Türkiye’nin son kararının beklendiği belirtildi.
- THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
- Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
- Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
- Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
- Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu